Pourquoi les concerts sont-ils de plus en plus spectaculaires ?

Cette évolution de l’industrie musicale donne lieu, en parallèle, à une évolution des infrastructures. En 1983, est ainsi inauguré le tout premier Zénith de France, prévu pour accueillir entre 3700 et 5700 personnes, puis, l’année suivante, le palais de Bercy, dont la capacité maximale est de près de 17.000 spectateurs. Dotées de coulisses, machineries et équipements de pointes, ces salles permettent aux artistes de laisser libre cours à leur créativité et de mettre sur pied des spectacles grandioses, qui auraient été inenvisageables quelques années plus tôt.

Parmi eux, Jean-Michel Jarre sera le premier Français à proposer au public de vrais shows à l’américaine, mêlant musique, effets pyrotechniques et jeux de lumière.

