Pourquoi les chiens ont-ils cette habitude de lécher les gens ?

Le chien manifeste tout simplement de l’affection à son maître comme la mère le fait avec sa portée. C’est un comportement qu’il ne faut pas forcément réprimer même s’il doit être, pour le bien de tous, un minimum contrôlé : on évite les léchouilles sur le visage ou sur les plaies car la salive des chiens est très riche en bactéries et notamment des bactéries fécales qui peuvent entraîner des infections.

Il a faim et demande sa gamelle : tout petit, le chiot va lécher sa maman pour réclamer sa nourriture une fois qu’il est sevré et qu’il n’a plus à disposition ses mamelles. C’est donc à partir de 5 à 6 semaines que ce comportement va commencer à se manifester. Un jeune chien qui reproduirait ce même comportement vis-à-vis de son maître sollicite donc sa gamelle. Si le chien adopte ce comportement lorsque vous êtes en train de manger, il ne faut pas craquer et ne pas le laisser vous lécher le visage prévient Bénédicte Flament.