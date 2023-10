Pourquoi les cheveux mouillés deviennent-ils plus foncés ?

Vous pourriez aussi vous demander pourquoi vos cheveux foncent avec l’âge : souvent, les chevelures blondes de l’enfance deviennent châtain à l’âge adulte, voire carrément brunes.

Il s’agit cette fois d’un mécanisme tout à fait différent. C’est la mélanine, une protéine fabriquée par des cellules appelées mélanocytes à la racine des cheveux, qui détermine la couleur plus ou moins foncée de nos cheveux : plus on a de mélanine, plus nos cheveux sont foncés. Or il semblerait que la production de mélanine augmente avec les hormones de la puberté.

Puis, avec l’âge (en moyenne dès 40 ans) le phénomène s’inverse. La production de mélanine diminue progressivement et c’est pour cela que les cheveux deviennent gris, puis blancs : c’est ce que l’on appelle la canitie.

La couleur de nos cheveux est donc bien moins stable qu’on pourrait le croire…