Pourquoi les chats retombent-ils toujours sur leurs pattes ?

Les chats ont cette impressionnante capacité à retomber (presque toujours) sur leurs pattes de par leur grande souplesse. Un scientifique s’est penché sur le sujet en 1984. Explications avec notre chroniqueur Kristofer dans Le 8/9 continue.

En utilisant une caméra chronophotographique, qui prend 60 images à la seconde, le scientifique français Étienne-Jules Marey a suivi chaque mouvement d’un chat qui tombe au ralenti. Il a ensuite étudié ce que l’on appelle le réflexe de redressement du chat qui se déroule en 3 phases.

Première phase : le cerveau du chat envoie un ordre aux muscles de son cou. C’est pourquoi, dès que le chat tourne sa tête, grâce à tous ses sens, il va coordonner sa chute et ainsi évaluer la distance. Il va se repérer dans l’espace.

Deuxième phase : le corps suit la rotation de sa tête. Dès que sa tête tourne (par exemple de 60 degrés), son corps a le réflexe de tourner en même temps.

Troisième phase : il replie ses pattes avant et étend ses pattes arrières. Il produit ainsi une espèce de ressort qui amortit sa chute, le tout en une fraction de seconde.

