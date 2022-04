Pourquoi les chats ont-ils peur de l’eau ?

Bien que certains chats prennent plaisir à jouer avec de l’eau, la plupart de nos félins domestiques reculent devant la pluie, les flaques, les piscines, la douche… Pourquoi le chat craint-il l’eau ? Réponse avec Bénédicte Flament, vétérinaire, dans Le 6/8.

Trois raisons peuvent expliquer cette aversion pour l’eau et pour cela il faut remonter à l’ancêtre du chat domestique, le chat sauvage.

1. Le territoire

Le processus de domestication impacte toujours les comportements instinctifs de nos animaux et modifie inévitablement leur manière de faire, leur comportement alimentaire… Lorsque l’on remonte à l’ancêtre du chat, avant sa domestication, on retrouve un animal qui ne va pas spontanément vers le milieu aquatique. Le chat sauvage vivait rarement au bord de l’eau, son territoire se trouvant plutôt dans des zones forestières, boisées ou dans des plaines, et très rarement aux abords d’un cours d’eau. Il est donc de nature très peu habitué à côtoyer des milieux aquatiques.

2. Le régime alimentaire

Le chat à l’état sauvage se tourne naturellement vers des proies terrestres, plus petites que lui, comme des musaraignes, des oiseaux ou des souris. "On n’a jamais vu un chat plonger dans une rivière pour aller pêcher un poisson" explique Bénédicte. Le poisson ne fait pas partie de l'alimentation de base du chat sauvage.

3. L’anatomie du chat

Le dernier élément qui ne plaide pas en faveur d’une attirance pour l’eau, c’est qu’anatomiquement les pattes des chats ne sont pas palmées, contrairement à celles de certains chiens. Il n’a donc pas une anatomie lui permettant de nager et il le sait !