Pourquoi les chats ont-ils l'air hautain ?

Puisque le chat est, à la base, un animal asocial, il est normal que la communication soit plus difficile avec l'humain (animal social). Cette complication nous fait voir un égoïsme là où il n’y en a pas. La recherche sur le comportement félin est à la traîne comparée à celle sur les chiens.

Ce qui rend la compréhension très complexe c’est la diversité des comportements des chats. On peut voir des chats sauvages s'enfuir à l'approche de l'homme alors qu'en Méditerranée et au Japon, on retrouve des colonies de "chats communautaires" dans des villages de pêcheurs. Ils vivent en communauté avec les hommes qui les caressent et les nourrissent. Même chose à Istanbul, où les chats semi-errants sont nourris et pris en charge par les habitants. Il ne faut même pas regarder si loin pour voir des comportements très différents d'un chat à l'autre : comparez votre chat avec celui du voisin... l'un sera amitieux et voudra passer beaucoup de temps avec ses humains quand l'autre sera farouche et préférera vivre dans son coin.

La disparité des comportements complique la tâche des chercheurs et des maîtres, troublés par des comportements qu’ils ne comprennent pas.