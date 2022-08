Pourquoi les chats étaient vénérés en Egypte ancienne ?

Ses plus anciennes représentations datent de la 2e dynastie, soit il y a plus de 5000 ans, mais c’est surtout sous l’Ancien Empire que son culte s’est fortement développé, entre 2575 et 2150 avant J.-C., comme le souligne le National Geographic.

La déesse est si importante, qu’une ville entière lui est dédiée. Per Bastet ou Boubastis en grec, à 80 km du Caire, fut le centre névralgique du culte. Tous les ans, un festival en l’honneur de la divinité rassemblait une foule importante venue de tout le pays, et était visiblement considéré comme l’une des festivités les plus importantes du calendrier.