Pourquoi les cartes Pokémon fonctionnent-elles si bien et depuis si longtemps ?

Si au contraire du succès fugace des hand spinners, les cartes Pokémon existent et fonctionnent depuis plus de 25 ans, c’est surtout parce qu’elles sont bien entourées. Pokémon, on le sait, c’est avant tout une franchise. Et depuis 25 ans, les créateurs de la franchise font tout pour qu’elle dure le plus longtemps possible.

Le lancement de nouvelles générations de Pokémons - tous les 3-4 ans en moyenne – permet de remettre un coup de projecteur sur tout ce que produit la franchise, et partant, sur les fameuses cartes Pokémon. En 2019 par exemple est sortie la 8e génération Pokémon, version Épée et Bouclier. Il s’agit avant tout d’un jeu vidéo, sorti sur Nintendo Switch, mais comme toute nouvelle génération, elle a eu droit à ses propres cartes et a donc relancé le business des cartes. Raison pour laquelle depuis fin 2019 - début 2020, les cours de récré sont redevenues LE terrain du trafic de cartes par excellence.