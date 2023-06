Pourquoi les Bruxellois vont moins chez le médecin généraliste que les autres Belges ?

Dernier problème, selon le docteur De Toeuf, le fait de trouver un médecin généraliste à Bruxelles qui accepte encore de recevoir de nouveaux patients. "Il y a quelques années, une tendance a commencé. Des médecins, et en particulier des généralistes ont trouvé -et c’est légitime- qu’ils ne voulaient plus se tuer à la tâche en travaillant des 80 heures par semaine. On s’est donc retrouvé avec un mouvement social de décélération, si on peut appeler ça comme ça. Du coup, ces médecins prennent moins de patients. On se retrouve donc avec une pénurie relative de praticiens due à ce mouvement. A la fois des médecins individuels qui n’acceptent plus de nouveaux patients à leur cabinet, mais aussi au sein de maisons médicales qui ont fixé un nombre maximum de patients qu’elles acceptent de recevoir. Patients qui doivent s’inscrire au préalable là-bas pour pouvoir y accéder".

