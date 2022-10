Pourquoi les Belges ne placent plus le travail au centre de leur vie ?

Il y a un vieux proverbe africain qui dit que lorsque le serpent mue, il est aveugle. Et c’est exactement ce qui se passe en ce moment pour le monde du travail et du salariat en particulier.

A force de ne parler que de Poutine et de nos factures d’énergie, on en oublie la période COVID et on est aveugles comme le serpent. Or, le COVID a profondément transformé les mentalités des salariés, à un point tel que les études et les sondages se succèdent et arrivent tous à la même conclusion : les salariés ont changé.

Pour séduire un jeune aujourd’hui, il faut lui donner du sens. Car les jeunes ont un autre rapport au travail et ne souhaitent plus forcément être "loyaux" envers une entreprise comme leurs parents. Peut-être sans doute parce que ces jeunes estiment que leurs parents n’en ont pas été justement récompensés.