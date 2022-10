Pourquoi les bébés nous font-ils autant craquer ?

Pourquoi la plupart d’entre nous deviennent-ils complètement gagas à la vue d’un bébé ? Dès les années 1940, les chercheurs se sont penchés sur la question et notamment le célèbre biologiste autrichien Konrad Lorenz. Il émet l’hypothèse suivante : si on trouve les bébés aussi mignons, c’est parce que cela nous pousse à les protéger…

Dans son étude, il a déterminé ce qu’était le "schéma bébé" idéal, soit le parfait exemple de "mignonnerie" : une tête disproportionnée par rapport au corps (en comparaison avec les adultes), de grands yeux tout ronds, de grosses joues, des lèvres et un menton plus petits, etc. Et en effet, comment ne pas prendre soin d’un petit être aussi adorable ?

Cette hypothèse a été vérifiée par d’autres chercheurs dans les années 2000. Pour leur expérience, ils ont réuni un certain nombre de volontaires et leur ont montré des photos de bébés. Mais avec un petit tour de passe-passe : parmi ces photos, certaines étaient retouchées avec un logiciel pour correspondre au maximum au "schéma bébé" (des yeux encore plus ronds, des joues et une tête encore plus grosses, etc.). D’autres au contraire avaient été modifiées pour altérer et s’éloigner de ce schéma.

Les chercheurs ont alors demandé aux volontaires de choisir, parmi toutes les photos, les bébés qu’ils trouvaient les plus mignons et qu’ils avaient le plus envie de protéger. Sans surprise, ce sont les "surbébés", autrement dit ceux dont les images avaient été retouchées pour correspondre au schéma parfait, qui ont été considérés comme les plus mignons.

Quelle conclusion en tirer ? On dirait bien que l’intuition était bonne et que la nature a fait en sorte que le visage du bébé nous donne, inconsciemment, plus ou moins envie de le protéger. Le résultat d’une sorte d’évolution naturelle qui aurait donc eu lieu, pour sélectionner ce trait précis afin de préserver l’espèce que nous sommes...