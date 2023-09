Pourquoi les banques se font-elles tirer l’oreille pour augmenter les taux d’intérêt sur les comptes épargnes ?

Les banques n’ont-elles vraiment pas les moyens d’augmenter les taux d’intérêt sur les dépôts d’épargne ? Elles ne pourraient en tout cas pas se permettre d’augmenter tout de suite tous les taux de tous les comptes d’épargne.

L’épargne des Belges représente tout de même 300 milliards d’euros. Pour l’économiste Éric Dor, il est important de comprendre qu’il y a différents profils de banques et certaines ont plus de marge de manœuvre que d’autres : "Les banques qui se financent surtout par des livrets d’épargne et qui utilisent cet argent surtout pour faire des prêts hypothécaires ; elles ne pourraient pas se permettre une très forte augmentation du taux d’intérêt sur des livrets d’épargne. Mais elles peuvent quand même s’en permettre une. Par contre, des banques extrêmement diversifiées, on peut penser à Fortis, on peut penser à KBC, on peut même penser à Belfius, pour lesquelles le financement ne dépend pas seulement des dépôts des clients, mais qui ont d’autres sortes de financements, qui ont aussi un emploi des fonds qui est beaucoup plus diversifié que simplement des prêts hypothécaires, on voit que ces banques-là pourraient se permettre une augmentation beaucoup plus forte."