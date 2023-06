Pourquoi les banques belges rechignent à mieux rémunérer notre épargne ? Pourtant elles n’ont plus le choix

Les banques belges sont enfin mises devant leurs responsabilités. Elles vont devoir augmenter le rendement des comptes d’épargne alors qu’elles rechignaient à le faire. Or, depuis plusieurs semaines, les partis politiques, surtout de gauche c’est vrai, poussent les banques à augmenter le rendement de nos comptes d’épargne vu la hausse des taux d’intérêt au niveau global.

A un an des élections, critiquer les banques, c’est toujours un bon filon qui marche. Le député Ecolo Gilles Vanden Burre, par exemple, avait même menacé de faire changer la législation si les banques ne bougeaient pas. Même le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, quelqu’un de tempéré, estimait que les banques devaient faire un effort. Et il a même ajouté que si cette hausse du rendement de nos livrets d’épargne n’avait pas lieu, cela démontrerait qu’il y a donc une concurrence trop faible entre les banques belges. Et même pour un économiste, qui n’est pourtant pas un cryptomarxiste, comme Etienne de Callataÿ toute rémunération de nos comptes d’épargne en dessous de 2% n’est pas acceptable et serait, selon lui, la manifestation d’une absence de concurrence. De leur côté, évidemment, les banques belges se défendent comme elles peuvent, et notamment via leur fédération, qui n’a d’ailleurs pas hésité à affirmer avec le plus grand des sérieux que si le gouvernement devait obliger les banques à augmenter le rendement de l’épargne des Belges, eh bien cela pourrait affecter profondément la stabilité du secteur bancaire. Alors le problème ou le seul souci avec ce raisonnement qui pourrait être compréhensible, c’est qu’il est inaudible pour le commun des mortels.