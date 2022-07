Pourquoi les assurances incendie ont-elle tant augmenté ?

Les prix des assurances incendie ont augmenté. La multiplication des catastrophes naturelles ainsi que l'explosion des coûts de matériaux de construction est l'une des explications, révèle L'Echo.

Ainsi, en 2018, l'assurance habitation de Gilles s'élevait à 44,69 euros par mois. Désormais, elle s'élève à 62,05 euros par mois. "Je vois l'augmentation et elle est conséquente", explique Gilles.

Prix de la construction et des matériaux

L'assurance habitation se calcule sur base des prix de la construction et des matériaux. Cet indice appelé ABEX est révisé deux fois par an. Entre juillet 2022 et juillet 2021, il a progressé de 11,2%. Il s'agit de la plus forte augmentation jamais constatée. C'est la seule assurance en Belgique qui peut être indexée de la sorte.

"L'indice ABEX est compris dans tous les contrats d'assurance incendie. Ca a du sens parce que ce sont les prix à la construction. Quand ça brûle, on reconstruit avec des matériaux neufs", explique Patrick Cauwert, administrateur délégué Féprabel, la fédération des courtiers en assurances

Pour diminuer sa prime, il convient de bien cibler l'essentiel à assurer. On pourrait aussi espérer une diminution des prix des matériaux et donc de l'indice Abex. Mais ce n'est arrivé que trois fois en un siècle.