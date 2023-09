Pourquoi les araignées sont-elles aussi grandes cette année ?

Vous l’avez sans doute remarqué : les araignées sont de retour, comme à chaque fin d’été, mais cette année, elles sont particulièrement grandes. Si pour les experts consultés l’on ne peut pas parler d’un phénomène hors norme, les températures de l’été peuvent avoir joué un rôle.

Pour Frédéric Francis, président du musée Hexapoda – Insectarium Jean Leclercq, et professeur à Gembloux Agro-Bio-Tech, le phénomène est tout à fait normal : "Entre août et septembre, les araignées apparaissent, notamment dans les jardins, parce qu’elles sont dans une période de reproduction. Par rapport à leur taille, celle-ci est proportionnelle à la quantité de nourriture acquise durant son cycle de vie. Autrement dit, si elles ont pu manger en grosse quantité, elles vont se développer de manière optimale et être plus grandes."

Pourtant, même si cette année les araignées sont effectivement plus grandes, le phénomène n’a rien d’anormal, selon Frédéric Francis et son collègue Rudy Caparros Megido, professeur d’entomologie également à Gembloux Agro-Bio-Tech. "Nous avons connu un bel été avec de bonnes températures et pas mal d’insectes, donc les araignées ont eu plus de nourriture à disposition", confirme ce dernier.

Le phénomène n’aurait pas non plus d’impact particulier sur la biodiversité, du moins dans les proportions actuelles. En revanche, "si l’on a des individus au stade adulte avec une taille et une physiologie importantes, les conditions de reproduction seront optimales et l’on peut s’attendre à ce que les générations qui suivent soient également plus grandes", conclut Frédéric Francis.