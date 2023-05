Pourquoi les Anglais détestent Margaret Thatcher ?

Comment Margaret Thatcher a-t-elle gravi les échelons politiques et créé cette image de Dame de fer ? Le documentaire Thatcher l’inoxydable revient sur sa carrière et explique l’ambivalence des Anglais à son égard. Un film à retrouver jeudi 4 mai à 22h25 dans Doc Shot sur La Une en replay sur Auvio.

Le 8 avril 2013, Margaret Thatcher, iconique Première ministre anglaise décède. Pour Anne Scargill et Betty Cook, deux anciennes militantes socialistes et syndicalistes, l’heure est à la fête. "Ils sont allés la chercher pour la mettre dans un cercueil. Ensuite ils sont sortis pour la brûler. Et une fois complètement consumée, on a dansé sur ses cendres". Des manifestations festives se forment spontanément à Londres et la chanson "Ding-Dong ! La sorcière est morte", de la comédie musicale Le Magicien d’Oz accède au hit-parade. À la tête du Royaume-Uni pendant presque 12 ans, la Dame de fer est pourtant l’une des personnalités politiques les plus détestées par les Anglais. Comment expliquer ce paradoxe ?

Dans son documentaire, Thatcher l’inoxydable, Guillaume Podrovnik tente de répondre à ces questions. Le film revient sur la carrière impressionnante de la politique conservatrice. Face à la caméra, témoignent historiens et anciens syndicalistes et politiciens pour expliquer l’accession au pouvoir de cette fille de commerçant, les mesures néolibérales qu’elle a mises en place et leur héritage aujourd’hui. On découvre l’enthousiasme qu’elle suscitait parmi les classes populaires à la fin des années 1970, avant de devenir leur bête noire.