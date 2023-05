Pourquoi les ados sont-ils joués par des acteurs plus âgés dans les séries ?

Quand une série a des personnages adolescents, ils ne ressemblent en général jamais aux ados qu’on a été. Dans le 6/8, Queeny explique les raisons pour lesquels ces jeunes personnages sont souvent interprétés par des acteurs bien plus âgés.

Ils sont lycéens dans la fiction, mais adultes dans la vraie vie. Que ce soit dans Riverdale, Pretty Little Liars, Elite, Buffy contre les vampires ou Gossip Girl, il peut arriver que la différence d’âge entre le personnage et le comédien soit de 3 à 10 ans, mais parfois encore plus : Dans Riverdale, Ashleigh Murray a 30 ans alors qu’elle interprète le personnage de Josy, qui n’en a que 16.

Il y a trois grosses raisons qui poussent à choisir des acteurs plus âgés pour jouer des adolescents :