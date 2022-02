Le week-end du 5 et 6 mars, Bruxelles accueille le Comic Con 2022 sur le site de Tour & Taxis. Les stars des films et des séries à succès seront présentes.

Pour les fans des séries et films : The Umbrella Academy, Once upon a Time, Hellboy, Gotham, Legends of Tomorrow, Viking, Son Of Anarchy ou encore Harry Potter, vous aurez l’occasion de demander des autographes et même de prendre des photos avec chacun des invités.