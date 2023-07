Pourquoi les abords des gares sont-ils souvent des endroits malfamés ?

Ce n’est un secret pour personne : dans la plupart des grandes villes, les abords des gares sont souvent des endroits insécurisants, des endroits où la plupart des personnes n’oseraient pas s’attarder le soir. Si l’on regarde deux villes hennuyères par exemple : Mons et Tournai. Elles sont confrontées toutes les deux à de gros soucis d’insécurité.

A Mons, le quartier Léopold, à la sortie de la (future) nouvelle gare de Mons est le lieu de problèmes de drogue, de bandes de jeunes qui accostent les passants, de bagarres. Récemment, des coups de feu ont été tirés, probablement dans une affaire de règlement de compte dans le milieu des stupéfiants. "Encore il y a deux ou trois jours, il y a eu un coup de feu ici à côté, témoigne cette commerçante. Donc, non, je trouve qu’il n’y a pas assez de policiers, que ce n’est pas assez surveillé. Il y a beaucoup de jeunes qui traînent, ajoute-t-elle, on voit qu’ils vendent de la drogue !" Ce client, que nous avons rencontré dans un café du quartier de la gare ne dit pas autre chose : "ils viennent ici se battre, il y a des coups de couteau, des coups de revolver. On ne se sent absolument pas en sécurité dans le quartier de la gare". Cette autre dame, d’un certain âge, est assise sur un banc. Elle habite le quartier depuis peu. Elle sort très peu le jour, et uniquement accompagnée, mais jamais le soir : "ça crie, ça crie ! Et on ne sait pas s’ils ne risquent pas de se retourner sur vous ! Moi je ne m’y fierais pas. Et sortir le soir, non !", lance-t-elle.

Enfin, cette autre commerçante déplore de ne pas pouvoir installer de terrasse, et de perdre une bonne partie de sa clientèle : "évidemment les gens ont peur de venir dans le quartier", regrette-t-elle.

Tous estiment que le problème s’aggrave d’année en année.