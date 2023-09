Pourquoi les 3 premières années d’un bébé sont déterminantes pour sa vie future ?

Le lien d’attachement commence dans le ventre. Dès les premiers mois de grossesse, le bébé a besoin de construire un lien solide et c’est ce qui lui permettra plus tard de démarrer son exploration du monde. Si la relation des débuts n’a pas pu se construire, l’enfant risque de présenter une instabilité, un retard, mais la bonne nouvelle, c’est qu’après un trauma, un bébé, avec un environnement stable, parvient à le corriger beaucoup plus vite que ce qu’on croyait auparavant, grâce à la fameuse résilience, concept cher à Boris Cyrulnik.

D’ailleurs, ce documentaire, c’est un peu le prolongement de "L’espace des 1000 jours", cette maison d’accueil et d’échange bienveillante pour les parents, pionnière à Arras, et dont le célèbre neuropsy a accepté qu’elle porte son nom.

"Ces 1000 premiers jours, c’est la fondation d’une maison. Si les fondations sont bien solides, on construit la maison ensuite, et si la fondation n’est pas solide, on pourra faire la fondation plus tard mais ça sera plus difficile." Boris Cyrulnik.

Un documentaire tout à fait fascinant et truffé d'infos et de précieux conseils pour tous les parents, à voir ce lundi à 20h30 sur La Trois, et en replay sur Auvio durant 90 jours.