Pourquoi le zizi rétrécit-il au contact du froid ?

Pourquoi le pénis rétrécit-il au contact du froid, qu’il s’agisse d’eau ou de l’air ambiant ? Comme l'expliquait Patrice Goldberg dans l'émission "La Grande Forme", il n'y a pas que le pénis qui rétrécit, les bourses se rétractent également. Pourquoi ? Dans nos testicules, nous fabriquons des spermatozoïdes : c’est ce qu’on appelle la spermatogenèse. Pour que ce processus fonctionne, il faut une température idéale, ni trop chaud, ni trop froid.

C’est d'ailleurs pour cela que les testicules se trouvent en dehors du corps humain. La température de celui-ci se situe à 36,9 °C, or les testicules ont besoin d’une température légèrement inférieure pour produire idéalement des spermatozoïdes. Mais s'il fait trop froid, cela peut aussi perturber la spermatogénèse : le corps va alors réagir.

Comment ? Tout simplement en ramenant les testicules plus près du corps pour ainsi augmenter leur température. Un peu comme quand on s’emmitoufle dans sa couette jusqu’aux yeux pour avoir plus chaud… C’est le fait que les testicules soient ramenés vers le haut qui va les faire paraitre plus petits.

Priorité aux organes vitaux

Quid du pénis ? Face à une température frisquette, il rétrécit lui aussi. Vous l’avez sans doute déjà remarqué, lorsqu’on a froid on le ressent d’abord au niveau des extrémités : bout des pieds, des mains… et pénis ! En fait, le corps est programmé pour conserver un maximum de sang vers l’intérieur du corps et ainsi préserver les organes vitaux en priorité. Ce reflux de sang va faire rétrécir le pénis.

Donc c’est tout naturel : si votre pénis rétrécit en hiver, c’est tout simplement parce que la nature est bien faite !