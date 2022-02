Pourquoi le workwear s'impose comme la tendance mode de l'année 2022

La combinaison-pantalon, l'uniforme et la salopette en denim ou en toile, avec une multitude de poches et autres détails fonctionnels, sont les pièces les plus en vue du moment.

Originaire des Etats-Unis, le workwear y a fait un retour remarqué il y a quelques mois déjà, en pleine pandémie, avant de se répandre comme une traînée de poudre dans le reste du monde, ou tout du moins en Europe.

Le phénomène est tel que de nombreuses stars l'ont déjà adopté, de Kaia Gerber à Sydney Sweeney. Cette dernière troque régulièrement ses robes glamour pour des combinaisons de travail lui permettant d'assouvir sa passion pour la mécanique automobile.