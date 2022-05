Pourquoi le volume sonore des publicités paraît plus élevé ?

Vous êtes nombreux à nous signaler que le volume sonore des publicités est bien plus élevé que le reste des programmes, que ce soit sur Auvio, en télévision ou en radio. En réalité, il n’y a pas de variation de volume en valeur absolue (c’est-à-dire mesurée en décibels) mais vos oreilles ne vous jouent pas des tours, ce ressenti d’un volume sonore plus élevé vient bien de quelque part. Il provient d’une technique de compression dynamique utilisée par les producteurs de spots publicitaires pour gonfler artificiellement le volume de leurs publicités. Le son est compressé : le niveau des fréquences basses (les creux) est augmenté de façon à atteindre celui des fréquences les plus hautes (pics), ce qui crée un son plus "dense" et attire davantage votre attention.

La compression dynamique ne fait pas varier l’intensité sonore en décibels. Ce sont bien les décibels qui sont, actuellement encore, la mesure de référence.

Les travaux menés depuis plusieurs années à l’échelle européenne s’attachent à mettre au point une unité de mesure de la perception d’intensité sonore et différentes normes sont aujourd’hui à respecter par les médias diffuseurs dans le réglage du niveau de compression. La responsabilité du volume sonore incombe en effet aux diffuseurs, pas aux annonceurs.

La RTBF travaille en collaboration avec le CSA et participe aux travaux de l’UER sur le sujet. En radio et en télévision, les niveaux de compression sont équilibrés au moment de la diffusion. La perception d’une augmentation du volume sonore au moment des publicités est donc amoindrie.

Sur Auvio, les technologies de diffusion sont différentes. Le rééquilibrage est plus difficile à réaliser. N’hésitez pas à signaler, via le bouton Besoin d’aide ? présent sur Auvio, les publicités dont le volume est exagérément fort. L’équipe d’Auvio avertira l’annonceur et lui demandera un nouveau fichier pour le spot publicitaire.