Pourquoi le violoncelle repose-t-il sur une pique ? Petite histoire de l’instrument

Avec Andrea Amati, le violoncelle trouve sa forme moderne mais n’est toujours pas pourvu d’une pique.

Cette dernière est absente des violoncelles durant toute la période baroque. Elle apparaît au XIXe siècle avec un violoncelliste belge, Adrien Servais, qui a introduit la pique dans les années 1830. Il a emprunté l’idée aux bassistes pour soutenir son Stradivarius qui était très large. Il faudra attendre un certain Auguste Franchomme pour que l’usage se répande. Franchomme fait de cette tige de métal ou de bois la référence, pour une raison simple, il était virtuose de son instrument et les compositions devenaient de plus en plus complexes techniquement.

Il faut dire que la complexité des pièces résidait dans les mouvements de la main gauche, devenant plus amples, plus grands. Les pièces composées requièrent alors plus de vélocité et de dextérité de la part des interprètes. Comment faire, dès lors, si le violoncelle est bloqué par les deux jambes, dans une position peu confortable et laborieuse ? Il fallait libérer les instrumentistes de cette contrainte, et tige de métal qui relie le violoncelle au sol, était la solution. Elle permet aussi une position plus horizontale du violoncelle, ce qui augmente encore les possibilités techniques sur la touche de l’instrument, avec la main gauche.

Le paroxysme de cette pique de violoncelle est celle inventée par le violoncelliste français Paul Tortelier au XXe siècle, et qui est en fait construite en angle droit, ce qui couche littéralement le violoncelle à l’horizontal !