Pourquoi le travail des femmes risque d’être plus impacté par l’intelligence artificielle que celui des hommes

Autre aspect genré à prendre en compte quand on utilise l’IA, "ces systèmes sont dans leur grande majorité créés par des hommes, avec leur vision sur le monde, ce qui crée des biais genrés dès le départ. Ce ne sont pas des systèmes neutres ou objectifs, ils reproduisent les biais de genre qui existent depuis longtemps dans le secteur, mais ils risquent de les amplifier aussi, et c’est un réel problème. Même si cela n’est pas toujours intentionnel, cela peut amener à de la discrimination et de l’exclusion. Les systèmes de reconnaissance faciale par exemple discriminent les personnes racisées ou les personnes transgenres", explique Laurence Dierickx.

Dans le documentaire Coded Bias, la scientifique afro-américaine Joy Buolamwin met en avant les biais de ces programmes informatiques, et comment ces algorithmes peuvent diffuser une vision raciste et misogyne de notre société.

Dans une économie néo-libérale, la tentation va être élevée de réduire les coûts, en utilisant des systèmes de génération automatique plutôt que des êtres humains

"L’intelligence artificielle a besoin de données pour pouvoir s’entrainer. Même s’il manque de transparence sur la manière dont ces systèmes s’entrainent, on sait que les données ne viennent pas de nulle part ! Selon Le Washington Post, certaines de ces données viennent de sites d’extrême droite ou religieux. Des chatbots, c’est-à-dire des programmes qui simulent une conversation, pourraient sur cette base prodiguer des conseils ou des avis anti-avortement. Ils ne font que reproduire les connaissances humaines, qui sont elles-mêmes biaisées", continue-t-elle.

En 2020, quatre chercheuses, Emily Bender, Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major et Margaret Mitchell ont découvert des problèmes dans l'entrainement de ces machines. Selon elles, les chatbots créent des textes en fonction des probabilités de retrouver des groupes de mots dans les données d’entrainement. Cela signifie que plus des mots se retrouvent dans les données d'entrainement, plus il y a de chances qu’ils se retrouvent dans le texte final généré, ne laissant que peu de place à la diffusion d'un autre point de vue. "Les voix des personnes les plus susceptibles d’adhérer à un point de vue hégémonique sont également les plus susceptibles d’être retenues […] Dans le cas de l’anglais américain et britannique, cela signifie que les opinions suprémacistes blanches, misogynes, âgistes, etc. sont surreprésentées dans les données d’entraînement, ce qui non seulement dépasse leur prévalence dans la population générale, mais permet également aux modèles entraînés sur ces ensembles de données d’amplifier davantage les biais et les préjudices", ont-elles conclu (à cause de cette répétition, parfois approximative, de données existantes, ChatGPT est qualifié de "perroquet").

Les ‘nerds’ de ce secteur doivent parler à des gens qui ne les comprennent pas encore très bien : sociologues, citoyen·nes, gouvernement…

Des biais sexistes qui n’épargnent pas les IA de recrutement et qui pourraient dès lors affecter l’accès des femmes au marché du travail. Une intelligence artificielle développée par Amazon, et qui permettait de trier les CV des candidat·es, a dû être arrêtée par l’entreprise en 2017 après avoir discriminé les femmes. L’IA avait été entraînée avec des profils d’hommes et avait donc conclu qu’il fallait sélectionner d’abord des candidats de sexe masculin.

Le projet "Not My A.I" ("Pas mon IA") est né de ces différentes conclusions, souhaitant mettre en avant les enjeux féministes que posent les nouvelles technologies.