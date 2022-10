Pourquoi le Texas a-t-il arrêté de proposer le choix du dernier repas aux condamnés à mort ?

Comme le North Texas Daily le raconte, en 2011 un prisonnier dans le couloir de la mort a commandé un très grand repas mais n’a rien mangé car il n’avait "plus faim finalement". Lawrence Russell Brewer, condamné pour le meurtre de James Byrd Jr en 1998, avait commandé : deux steaks de poulet frits, un cheeseburger au bacon et triple viande, trois fajitas, une pizza à la viande, une pinte de crème glacée et du fudge au beurre de cacahuète. Il n’y a pas touché.

Un geste que le sénateur du Texas de l’époque, John Whitmire, a considéré comme un dernier acte de rébellion de la part du prisonnier. Il a donc décidé d’arrêter d’accepter les demandes de dernier repas, les condamnés à mort recevraient dorénavant, en guise de dernier repas, le menu du jour que tout le monde mange à la prison.

Une décision qui a beaucoup fait parlé à l’époque, les associations de défenses des droits des prisonniers s’offusquant de la réaction vive et sans cœur du sénateur et argumentant que ces personnes payaient déjà leur dette à la société avec leur vie, ils pourraient au moins manger ce qu’ils veulent pour leur dernier jour.