Pourquoi le temps semble-t-il passer plus vite quand on vieillit ?

Un neuroscientifique explique pourquoi notre perception du temps s’accélère à mesure que nous vieillissons.

L'information date de 2018 mais il n’est jamais trop tard pour partager des informations intéressantes et répondre à des questions que beaucoup se posent.

Selon David Eagleman, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu.

D’abord, une partie de cette impression de temps qui passe de plus en plus vite est due à notre cerveau. Notre mémoire suit une routine et n’enregistre plus les éléments de notre vie qui se répètent à l’infini.

Ensuite, lorsque nous sommes enfants, nous sommes constamment face à de nouvelles informations, de nouvelles expériences et les premières fois laissent des impressions plus durables dans notre mémoire. Comme David Eagleman l’expliquait à la BBC, "vous découvrez les règles du monde, vous enregistrez beaucoup dans la mémoire, et donc quand vous regardez en arrière à la fin d’une année, vous avez beaucoup de souvenirs de ce que vous avez appris".

A contrario, lorsque l’on vieillit, on enregistre beaucoup moins de souvenirs mémorables puisque de nombreuses expériences sont juste des répétitions de choses que vous avez déjà vécues. "Et donc, il semble que l’année se soit écoulée en un éclair", soutient-il.

En un mot, la routine rend votre mémoire paresseuse.

Enfin, le dernier élément est la perspective de temps. Le neurologue Santosh Kesari en 2018 explique une notion assez simple que beaucoup ont déjà envisagée : la proportionnalité du temps. "Pour un enfant de 10 ans, un an représente 10% de sa vie. Pour une personne de 60 ans, un an représente moins de deux pour cent de sa vie", explique-t-il à NBC.