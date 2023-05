Pourquoi le taux d’emploi des réfugiés ukrainiens est-il plus de deux fois supérieur en Flandre qu’à Bruxelles ?

À Bruxelles, ce sont surtout dans les institutions et dans l’économie de service qu’il y a le plus d’emplois vacants. Des postes pour lesquels la maîtrise des langues est une exigence. Or, selon Clerfayt, les réfugiés ukrainiens "connaissent très peu le français, pratiquement pas le néerlandais, presque pas l’anglais", ce qui complique leur accès à l’emploi.

Sur les 2943 réfugiés ukrainiens inscrits chez Actiris, 20,2% d’entre eux suivent donc désormais des formations (8 Ukrainiens sur 10 ont choisi d’apprendre le français). La région bruxelloise a également investi via son application en ligne Brulingua : "C’est un outil qui permet d’apprendre 20 langues européennes au départ de toute une série de langues, et nous avons ajouté l’ukrainien", explique Bernard Clerfayt.