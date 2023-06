Pourquoi le sultanat d’Oman a-t-il joué les intermédiaires entre la Belgique et l’Iran ?

Quant à l’Iran, Mascate entretient des relations historiques très positives avec Téhéran, car les deux pays sont historiquement les gardiens du Golfe. D’ailleurs, selon des rumeurs, les libérations d’otages auraient un lien avec la reprise des négociations sur le nucléaire iranien, une hypothèse non confirmée, mais corroborée par la récente visite du sultan d’Oman dans la capitale iranienne ce 29 mai.

Quant aux rapports entre la Belgique et Oman, les relations entre les deux pays existaient aussi bien avant cet échange. Pas plus loin qu’en février 2022, le roi Philippe et la reine Mathilde s’étaient rendus dans le sultanat. Au cœur de cette visite officielle se trouvaient les investissements du port d’Anvers et du groupe belge Deme à Oman, dans le cadre d’un projet énergétique lié à la production d’hydrogène.