Pourquoi le slip de bain est-il de retour ?

Qu'il soit en Lycra, en fourrure, de toutes les couleurs ou plus sobre... Le slip de bain fait son grand retour. Et oui, dans Super Nanas, on ne parle pas que de sujets de femmes. On parle aussi des tendances pour les hommes. Nous ne pouvions pas passer à côté du retour de cette tendance qui avait quitté nos plages et nos piscines au profit du short de bain.

La mode est un cycle et comme beaucoup de choses, il a fallu attendre que le slip de bain devienne complètement ringard pour le voir réapparaitre comme par magie sur le devant de la scène. Une tendance que les marques reconnaissent. L'enseigne Speedo par exemple a généré 5 fois plus de recherches sur le web en 2022 par rapport à 2021. Les grandes marques comme Givenchy ou Jacquemus, en remettant ce vêtement dans les défilés de mode sont en partie responsables de ce retour en force.