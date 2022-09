Pourquoi le silence est d'or pour booster notre créativité au travail.

La science valide aussi l’idée selon laquelle le silence est synonyme de créativité et de productivité au travail. Une expérience réalisée en 2021 par la société Trust Source sur 59 participants a notamment démontré que les tâches nécessitant de la concentration effectuées dans le silence le plus total contribuent à diminuer la charge cognitive et le niveau de stress.

"Le silence est quelque chose de fondamental pour le bon fonctionnement cérébral."

"Lorsque nous favorisons le silence, le système parasympathique s’active et notre cerveau bascule dans un état de déconnexion qui l’aide à se régénérer. Dans les environnements peu bruyants, comme lors d’une balade en forêt par exemple, le système cardiovasculaire, moins sous pression, permet de réduire les effets négatifs du stress. De plus, le silence ou les lieux moins sonores sont propices à la créativité et à la mémoire", explique le chercheur Michel Le Van Quyen en neurosciences dans un article publié sur le site de l'Inserm.