Pourquoi le secteur des soins à domicile est-il si méconnu ?

Helena Roosen, kinésithérapeute, vous parle santé et plus précisément de la mise en place des soins à domicile, un secteur très difficile et souvent négligé. Pourtant, il y a énormément de demandes pour les soins à domicile.

Si l’on entend beaucoup de personnes aller chez le kiné, on oublie souvent que certaines personnes ont besoin de soins à domicile. Beaucoup de patients ne le savent pas mais ils peuvent en bénéficier.

Qui aurait besoin de kiné ou de soins à domicile ?

Un patient avec un handicap lourd a besoin de soins à domicile et d’une prise en charge multidisciplinaire avec infirmiers, kinés, ergothérapeute etc. Mais on oublie également les personnes qui ont eu des traumatismes, des accidents. Par exemple, une personne ayant subit une opération de la hanche et qui ne pourra pas conduire pendant 3 semaines. Le but du traitement à domicile est de travailler au niveau de la mobilité et au niveau de la cicatrice pour éviter que ça se fibrose. Il faut aussi drainer s’il y a des gonflements et réapprendre à marcher.

Une personne âgée avec des problèmes d’équilibre et qui ne marche plus beaucoup peut bénéficier aussi de la kiné à domicile car cela va diminuer le risque de chutes et de problèmes plus sérieux par la suite.

Autrement dit, cela nous concerne tous, nous pouvons tous un jour avoir besoin de kinés et d’infirmiers à domicile.

Pourquoi est-ce si difficile d'organiser des soins à domicile ?

Le personnel soignant doit aller de domicile en domicile, en essayant de ne pas rouler 100 km par jour, il faut donc organiser des tournées logiques pour soigner les patients les plus proches. Il faut aussi mettre en place toute une organisation entre les kinés et les infirmiers pour qu’ils ne fassent pas les soins en même temps. C’est toute une organisation mais c’est tellement important rappelle Helena Rossen.

Comment en bénéficier ?

Il faut demander à son médecin une prescription pour des soins kinés ou infirmiers à domicile et regarder dans la région les soignants disponibles. Il existe aussi des centres de coordinations qui aident les patients, qui trouvent des soignants selon leur besoin.