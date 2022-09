Pourquoi le Royaume-Uni et sa monarchie attirent-ils autant l'attention du monde entier ?

Le pays compte d'autres exemples de 'soft power' : ils ont autant été admirés par le monde que les Windsor, on parle bien entendu des Beatles.

En 1964, avec I Want To Hold Your Hand, les Beatles se hissent au top des hit parades américains, juste avant leur tournée triomphale aux États-Unis.

Le magazine américain Life écrit alors ceci : "En 1776, la Grande-Bretagne a perdu ses colonies américaines. Les Beatles les ont récupérées la semaine dernière".

Voilà qui illustre l’ampleur de ce que l’on appellera outre-Atlantique la 'british invasion' : après les Beatles, il y aura les Rolling Stones, David Bowie, Queen et tant d’autres. Encore aujourd’hui, au plan musical, le Royaume-Uni occupe une place sans commune mesure avec son pouvoir politique ou économique dans le monde. On l’a compris, le soft power s’exerce au plan culturel et si en littérature il ne fallait citer qu’un nom qui illustre l’extraordinaire rayonnement britannique dans le monde, on prendra celui de J.K Rowling, l’auteur de ce Harry Potter à la fois tellement britannique et tellement universel. Autre exemple du soft power à la sauce anglaise : la plupart des sports sont nés outre-Manche comme le football, le rugby ou le golf.