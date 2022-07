Pourquoi le roman "Les liaisons dangereuses" est-il encore exploité aujourd’hui ?

Les liaisons dangereuses ont droit à une énième adaptation en film. On vous laisse vous faire votre avis, mais SPOILER il semblerait que ce soit nul. Comment expliquer que le roman de Choderlos de Laclos soit si populaire aujourd’hui encore ?

On ne compte plus le nombre d’adaptations des Liaisons dangereuses, roman publié en 1782 par un certain Choderlos de Laclos. Ce petit nom ne vous dit rien ? C’est normal, Choderlos n’a pas été franchement productif durant sa vie, puisque Les liaisons dangereuses est le seul roman qu’il ait écrit. Reconnaissons tout de même que pour un one-shot, ce roman a eu un succès retentissant.

En effet, entre 1959 et 2022, pas moins de 11 adaptations cinématographiques ont vu le jour. C’est surtout le film de Stephen Frears, sorti en 1988, qui va rencontrer un réel succès critique et public. Outre le scénario, le casting est assez incroyable : Glenn Close, John Malkovitch, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman et Keanu Reeves se sont partagé l’affiche, ce qui est clairement un casting cinq étoiles.

Comme tout bestseller qui se respecte, le roman de Choderlos de Laclos a aussi eu droit à ses versions au théâtre, en téléfilm, en roman revisité, en manga, en opéra,… Bref, les nombreuses versions des Liaisons dangereuses prouvent que c’est là un roman "bankable". Mais au fond, pourquoi ?