Il y a quelques semaines, la Princesse Elisabeth et la Reine Mathilde se sont rendues en Egypte pour une visite d’État. Quelques jours plus tard, c’est en Afrique du Sud que le Roi et la Reine ont atterri pour une autre visite d’État. Mais pourquoi le Roi et la Reine partent-ils en visite d’État à l’étranger ? Patrick Weber vous explique cela en 5 points.

1. Une visite d’État ce n’est pas un voyage scolaire mais presque…

Tout le monde se retrouve dans le même avion : le Roi, la Reine, les collaborateurs du palais, les politiques, économiques, académiques, artistes, journalistes. C’est une occasion de rare de se retrouver et d’échanger à des milliers de kilomètres de la Belgique. Avec souvent des résultats quantifiables après le voyage.

2. Philippe et Mathilde sont les souverains mais aussi les premiers ambassadeurs de la marque Belgique

Quand ils voyagent, ils font la promotion de ce que notre pays a de mieux à offrir. Par exemple sa technologie, son savoir-faire industriel ou son chocolat.

3. Pour fonctionner, une monarchie doit aussi être royale mais il n’est pas toujours simple de sortir le grand jeu en Belgique.

Mathilde révèle par exemple ses plus belles toilettes et bijoux à l’occasion des banquets d’État donnés lors des visites à l’étranger. Effet garanti dans la presse locale qui adore ça. Et nous aussi, soyons honnêtes.

4. Une visite d’État permet aussi de pousser les portes, d’ouvrir le champ des possibles pour la Belgique.

Le simple fait d’avoir le Roi et la Reine dans le voyage permet de faciliter les contacts au plus haut niveau. Après, c’est aux hommes d’affaires, aux recteurs ou aux ministres de saisir l’occasion et d’en profiter.

5. Pas de visite d’État réussie sans belles images.

Pendant plusieurs jours, on traque les clichés les plus réussis, les plus inattendus, bref, ceux qui seront les plus commentés. Cela peut concerner le chapeau de Mathilde à Prétoria ou la séance de skate de Philippe à Johannesburg. Parfois aussi, ce sont des rencontres émouvantes avec des personnages qui consacrent leur vie à des causes humanitaires.

Même si tout est prévu dans le programme, une bonne visite d’État réserve toujours une part d’imprévu.