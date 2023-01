Pourquoi le retour de Skrillex est une bonne chose pour la musique ?

Une signature rock avant tout

Bien avant de toucher aux platines, pour revenir totalement sur la carrière musicale de Sonny Moore, il faut s’intéresser au post-hardcore et à son groupe, From First To Last. Un groupe qu’il a rejoint à seulement 15 ans en tant que chanteur et leader de la formation en 2004. Un groupe qu’il quitta 3 ans et 2 projets plus tard à cause de problèmes de cordes vocales après être aussi passé par le poste de guitariste. On voit là, la palette de l’artiste et qu’il puise donc ses premières inspirations dans le scream et les riffs de guitare. En janvier 2017, les sensations lui manquaient, il est donc revenu dans le groupe avec toute la renommée qu’il avait déjà à ce moment. Entre-temps, au niveau rock, celui qui cumule les casquettes a aussi participé au troisième album de Bring Me The Horizon.

L’avènement d’une nouvelle Dubstep

On est le 7 juin 2010 et naît quelque part sur MySpace en téléchargement gratuit, l’EP qui va peu à peu rebattre les cartes de la scène électronique commerciale à coups de nouvelles sonorités. "My Name Is Skrillex" sort et l’alias électro de Sonny Moore voit le jour. La même année il rencontre Deadmau5 et s’en suit le projet que tout le monde a entendu au moins une fois, "Scary Monster and Nice Sprites" qui lance véritablement Skrillex, ses sons et la brostep américano-anglaise qui popularise la très british dubstep. Ce qui lui valu 3 Grammy Awards en 2012.