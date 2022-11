Pourquoi le requin est-il une espèce menacée ?

Terreur des surfeurs et anti-héros au cinéma, le requin est souvent dépeint comme un redoutable prédateur. Pourtant, l'humain est sans doute plus dangereux pour ce poisson à la réputation sanguinaire, comme le démontre l'accord signé à l'issue de la Convention sur le commerce international d'espèces menacées (CITES), qui s'est achevée vendredi 25 novembre à Panama City. L'accord en question vise à protéger 54 espèces de requins, notamment les requins requiem et requins-marteaux en les inscrivant à l'Annexe II de la CITES limitant strictement le commerce de certaines espèces par consensus.