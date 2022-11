Pourquoi le recul de l’inflation tarde à venir ?

Les touristes qui partiront en Egypte cet hiver vont soit se dorer la peau sur le sable de la mer Rouge, soit iront probablement du côté d’Assouan, visiter les vestiges des pharaons. Et forcément, peu d’entre eux se hasarderont à entrer dans un bâtiment administratif, dans la ville du Caire ou d’Alexandrie, par exemple. Et bien, c’est dommage, parce qu’ils seraient comme moi, étonnés de voir une plaquette qu’on voit un peu partout dans ce magnifique pays et qu’on pourrait traduire par "Dieu est avec les patients". Et quand je dis patients, je ne vous parle pas des malades mais des personnes patientes. Et c’est vrai que dans ce pays et dans bien d’autres encore, il en faut de la patience lorsqu’on demande un simple papier administratif.

Et à l’instar du commentateur boursier Marc Fiorentino, j’ai aussi envie de vous dire qu’aujourd’hui tout le monde, je dis bien tout le monde est en mode patience, en mode salle d’attente. Sauf que cela ne se passe pas dans ma bonne ville du Caire, mais en Occident. Les investisseurs l’attendent, les boursiers l’attendent, les banques centrales l’attendent, les gouvernements l’attendent, les entreprises l’attendent. Et quant aux ménages, regardez-vous et autour de vous, vous l’attendez aussi.

Mais au fait, on attend quoi ?

On attend le recul de l’inflation, pardi !

Ecoutez la suite ci-dessus.