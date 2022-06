Pourquoi le récit du Petit Prince est-il devenu si célèbre?

On ne saurait expliquer le succès du Petit Prince sans parler, dans un premier temps, du nombre de traductions auxquelles il a eu droit. Si vous êtes fan du Trivial Pursuit ou même de "Tout le monde veut prendre sa place", vous avez déjà certainement eu droit à cette question : " Quel est l’ouvrage le plus traduit, après la Bible et le Coran? ". Le Petit Prince... Bonne réponse Jacqueline ! Le Petit Prince cache derrière lui des chiffres qui donnent un peu le tournis : l’ouvrage a été traduit dans pas moins de 457 langues et dialectes, et plus de 200 millions d’exemplaires ont été vendus depuis sa parution.