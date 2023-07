Pourquoi le réchauffement climatique a-t-il une influence sur le sexe des tortues ?

Depuis 1966 et les travaux de la zoologiste française Madeleine Charnier au Sénégal, on sait que la température influence le sexe des tortues. Mais comment cela se passe-t-il concrètement ?



Pour nous aider à comprendre les mécanismes qui sous-tendent ce phénomène, le physicien Pasquale Nardone décrypte pour nous une publication parue dans Current Biology ce 24 juin, par l’équipe de Blanche Capel, du département de biologie cellulaire de l’université de Duke.

Ces chercheurs ont étudié pendant plusieurs années la tortue à tempes rouges, dite aussi tortue de Floride ou encore trachemys scripta elegans, une tortue qui a été à la mode pendant tout un temps, chez nous.

On sait que la tortue pond ses oeufs dans des trous qu’elle creuse dans le sol, à différentes profondeurs et donc à différentes températures. La température va déterminer le sexe du reptile qui va sortir de l’oeuf.

On sait ainsi que si l’oeuf est à une température de 31°C, la tortue qui en sortira sera une femelle. S’il est à 26°C, ce sera un mâle. Si la température se situe entre les 2, à 29°C, on aura une proportion de 50/50 de femelles et de mâles.

La période à laquelle l’oeuf est sensible à la température se situe entre 12 et 25 jours après la ponte. Ensuite, le sexe est déterminé et la température n’a plus d’importance.

Les gonades, organes de l’appareil reproducteur, se transforment en fonction de la température environnante. Ces gonades sont appelées bipotentielles, parce qu’en fonction de la température, elles vont se transformer soit en testicules, à 26°, soit en ovaires, à 31°.