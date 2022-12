Pourquoi le panneau solaire de demain captera bien plus d'énergie pour produire toujours plus d'électricité.

Le rendement d'un panneau solaire correspond à la quantité d'énergie lumineuse transformée en électricité par rapport à l'ensemble de l'énergie entrant dans le système.

Ce nouveau dispositif réussit à convertir 32,5% du rayonnement solaire en énergie électrique.

Ce nouveau record a été réalisé grâce à des cellules solaires inédites composées d'une couche inférieure en silicium et d'une partie supérieure en pérovskite.

Cela ouvre forcément de nouvelles perspectives et pourrait représenter un bond en avant significatif car plus le rendement est élevé, plus la production d'électricité sera élevée. Aujourd'hui, elle est encore très insuffisante, en tout cas pour produire toute l'électricité nécessaire à un foyer. Le rendement est généralement compris entre 5 et 25%.

Les modèles monocristallins sont les plus performants du marché. Une installation de 30 m² de panneaux solaires peut produire l'équivalent de 5000 kWh dans l'année dans une région suffisamment ensoleillée. Mais une maison de 100 m² en consomme trois fois plus...