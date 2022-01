Pourquoi le nouvel album de Bernard Lavilliers est une des meilleures sorties de ces derniers mois ?

Avec le single Le cœur du monde, il analyse le mal-être de la société actuelle dans un sens physiologique. "J'imagine que le monde a un cœur comme l'humain, avec des pulsations. C'est intéressant de voir s'il va très vite ou s'il ralentit, s'il y a de l'arythmie. Et il y a souvent de l'arythmie donc c'est un peu inquiétant" a expliqué Bernard Lavilliers.

L'artiste conserve aussi dans cet album la méthode qui a bâti sa renommée : le goût du voyage pour imprégner sa musique de cultures musicales diverses. Cette fois, il s'est aventuré en Argentine... et qui dit Argentine dit tango argentin. On retrouve un tel morceau dans Sous un soleil énorme. "Un peu comme un reporter je me déplace, j'écris sur place. Cela m'intéresse d'être beaucoup le déplacement, sinon je n'aurais pas écrit grand-chose" indique le principal intéressé.