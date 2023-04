Dans ce clip sorti en 2001, les membres de New Order n’apparaissent pas. À la place, il y a un groupe fictif qui a le look et tous les codes des années 2000. Leur nom ? On le retrouve sur la grosse caisse de la batterie du faux groupe : " The Killers ". Il n’en faut pas plus pour que l’emprunt se fasse et que naisse le véritable groupe des Killers.

Leur premier nom auquel ils avaient pensé était " The Genius Sex Poets " ou en français : " Les poètes génies du sexe "… Et si vous regardez le clip de Mr. Brightside, c’est le nom que vous retrouvez sur la grosse caisse du groupe. Une véritable chasse au trésor peut commencer si on part comme ça.