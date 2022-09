Pourquoi le nom de Chopin rime-t-il avec piano dans l’imaginaire collectif ?

Dans l’imaginaire populaire, le nom de Frédéric Chopin est immédiatement associé à un instrument, le piano. Mais pourquoi cette association ? Telle est la question à laquelle répond Clément Holvoet.

Grand virtuose de l’instrument, Frédéric Chopin est considéré comme l’un des pères de la technique moderne du piano avec Franz Liszt, et comme l’un des plus grands pianistes du XIXe ! Et pourtant, on ne peut pas dire que la scène était son endroit favori. Contrairement à son collègue hongrois, Franz Liszt, Chopin n’a pas mené de carrière de virtuose international. Et à dire vrai, il n’aimait pas ça et avait même une peur monstre de se produire devant un public. Ajoutez à cela sa santé très fragile et son amour de Paris et vous comprendrez pourquoi il est plutôt resté dans sa ville d’adoption plutôt que de courir les grandes salles de concert.

Cela ne l’a pas empêché de se produire pour présenter sa musique, mais il le faisait la plupart du temps à Paris et dans les salons. Chopin était un grand mondain, et il chérissait l’atmosphère tamisée des salons de particuliers pour partager sa musique. Il préférait voir des visages connus dans la salle, même s’il a tout de même donné des concerts publics en Pologne et à Vienne. Mais son jeu subtil et délicat convenait bien aux salons et aux concerts privés du milieu chic parisien.