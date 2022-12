Pourquoi le Maroc est-il devenu l’étendard du monde arabe et de l’Afrique ?

A 20 heures, ce soir, la demi-finale entre la France et le Maroc va passionner plusieurs centaines de millions de personnes partout dans le monde. La France, championne du monde en titre, est favorite face au Maroc, équipe surprise de ce mondial, le Maroc qui n’avait jamais fait mieux qu’atteindre les huitièmes de finale en 1986, il y a 36 ans. Ce soir, les Marocains ne seront pas seuls à soutenir leur équipe. En quoi le Maroc est-il devenu l’étendard du monde arabe et de l’Afrique ?

On a reçu pas mal d’images via les agences de presse et on a vu pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux : aucun doute, il y a quelque chose d’universel, dans le monde arabe, en Afrique, concernant les succès du Maroc lors de cette coupe du monde. On a reçu ou vu des images de Gaza, de Jérusalem, de Tunisie, de Lybie, de Djibouti, d’Arabie saoudite, du Koweit, des Emirates, de Syrie, d’Irak, de Jordanie, etc… D’Afrique noire aussi, du Niger, de Somalie.

Il y a des raisons sportives et des raisons politiques à ce soutien quasi universel.

Quelles sont ces raisons ? Tous les détails ci-dessus, en 7 minutes, dans cet extrait de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 sur La Trois.