Pourquoi le loup est un animal essentiel dans la protection de la biodiversité.

Il ne s'agit toutefois pas de l'unique preuve démontrant le rôle bénéfique des loups sur la biodiversité : leur effet sur la régulation de population est en réalité connu depuis des décennies. L'exemple le plus fréquemment évoqué est sans doute celui de la réintroduction du loup dans le parc de Yellowstone (ouest des États-Unis) entre 1995 et 1997.

À cette période, une quarantaine de canidés capturés au Canada ont été remis en liberté et ont investi le mythique parc national américain. Le retour des loups dans cette région a permis de réduire le nombre de wapitis (mammifère herbivore de la famille des cervidés) qui, en l'absence des canidés, s'en donnaient à cœur joie et décimaient de vastes zones de végétation, faisant fuir les oiseaux et les castors qui y vivaient. Mais la présence des loups n'a pas eu qu'un effet sur la faune : elle a aussi permis de faire repousser les fleurs des bords des rivières, dont les sols étaient asséchés par le broutage en masse des wapitis.