Pourquoi le lion bâille-t-il ?

Bâillement et empathie

Le bâillement a aussi cette particularité amusante d’être contagieux : un bon bâilleur en fait bâiller sept, dit le proverbe.

Depuis 2011, une équipe de l’université de Pise, dirigée par Elisabetta Palagi, a étudié cette contagion et a démontré qu’il y a un lien très fort entre la contagion au bâillement et le lien social.

La corrélation stricte est que le mimétisme serait plus fort avec nos parents, puis avec nos amis et ensuite avec les étrangers. La vraie corrélation est le lien social. D’où le lien entre le bâillement et l’empathie. On considère donc que la contagion du bâillement est liée à notre capacité d’empathie, et il est forcément plus marqué pour notre famille et nos amis.