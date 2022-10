Pourquoi le kernza est une céréale d'avenir ?

Ce dérivé de l'agropyre intermédiaire intéresse surtout pour une autre raison : contrairement au blé, au maïs ou à l'orge, c'est une céréale dite "pérenne". Cette catégorie identifie les végétaux qui repoussent après la récolte sans que les agriculteurs aient besoin de retravailler leurs sols et de semer.

Ce constat induit plusieurs avantages. D'abord, cela signifie qu'il n'y a pas besoin d'asperger les sols à nouveau de fertilisants ou d'autres produits phytosanitaires. En clair, on dispose d'un outil pour ne plus avoir le prétexte d'attiser la croissance d'une céréale pour récolter rapidement. Résultat : on stimule la biodiversité et en conséquence, on favorise l'équilibre des sols.

Les céréales pérennes permettent même de l'assainir parce que leurs racines plongent profondément dans la terre. Par exemple, le kernza peut disposer de racines allant jusqu'à trois mètres de long. Ce signe particulier est important parce qu'il indique que les céréales pérennes ont la capacité d'enfouir plus profondément dans le sol les gaz à effet de serre qu'elles respirent.

Sur le plan nutritionnel, le kernza est source de protéines, de calcium mais aussi d'oméga-3... et de gluten. On peut l'utiliser pour nourrir le bétail mais aussi pour moudre les grains en farine et réaliser du pain. Aux Etats-Unis, des brasseries ne se sont pas privées pour formuler des bières à base de kernza.