Pourquoi le Jarlsberg, un fromage norvégien, est bon pour la santé ?

Des aliments que l’on déconseille pour observer un bon équilibre nutritionnel peuvent aussi entrer dans la catégorie des "super aliments". Connaissez-vous le Jarlsberg, une sorte d’emmental d’origine norvégienne ?

Sa pâte est de couleur blanche ivoire. On y aperçoit aussi des trous. Bref, tout est là pour confondre le Jarlsberg avec l’emmental suisse, à un détail près que l’on ne peut pas repérer à l’oeil nu….

Si les deux recettes sont différentes pour le type de lait utilisé – l’appellation du produit fabriqué dans la vallée suisse de l’Emme ne peut en effet être attribuée qu’aux fabrications à base de lait cru, on trouve dans la version norvégienne de la vitamine K2. Et cela fait toute la différence parce que la présence de ce nutriment liposoluble dans le gras permet de renforcer les os, et même de prévenir l’ostéoporose sans pour autant augmenter le taux de mauvais cholestérol.