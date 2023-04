Pourquoi le Japon va-t-il créer des étoiles filantes artificielles ?

Ils utiliseront donc des sphères métalliques d’environ 1 cm qu’ils enverront sur une orbite terrestre basse (400 kilomètres) grâce à des satellites. Lorsque ceux-ci seront stabilisés, ils lâcheront les particules qui finiront par descendre sur Terre en traversant l’atmosphère et en récoltant les données prévues. Le spectacle devrait être visible à 100 km à la ronde et les "étoiles filantes" seront plus lentes que de vraies météorites donc offriront une plus belle descente.

"A l’avenir, en combinant la recherche critique sur le climat avec une nouvelle forme de divertissement spatial, nous pensons pouvoir approfondir notre compréhension scientifique du changement climatique tout en inspirant la curiosité et l’intérêt des gens du monde entier pour l’espace et l’univers", explique Lena Okajima, fondateur et PDG d’ALE, à The Independent.

D’une pierre (de météorite), deux coups !